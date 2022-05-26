Сначала о массированном обстреле, однако в меньших объемах сообщили в Донецкой ОВА. Впоследствии в Группировке Объединенных сил это подтвердили, однако отметили, что количество зафиксированных атак по состоянию на 10 вечера стало больше.
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Ударили по десяткам гражданских зданий
Во время обстрелов были разрушения во многих типах зданий. Российские боеприпасы попали в:
- 55 жилых домов
- школу;
- добывающее предприятие;
- админздание базы отдыха;
- пожарную часть.
Кроме погибших, еще примерно 14 гражданских лиц получили ранения. Россияне били по населенным пунктам вдоль всей линии разграничения разными типами вооружений. Они использовали 26 мая:
- авиацию;
- реактивные системы залпового огня;
- ствольную артиллерию больших калибров;
- танки;
- минометы разных систем;
- также наносили в течение дня ракетно-бомбовые удары.
Наши воины давали достойный ответ
В течение дня Вооруженные Силы Украины также нанесли немало ударов по врагу. В оперативно-тактической группировке "Восток" сообщили об итогах дня тоже в конце суток. Там отметили, что в тяжелых боях удалось ликвидировать 87 русских солдат.
Кроме этого, уничтожили 15 единиц их техники, среди которой были бронетранспортеры, минометы, артиллерийские системы и даже вертолет. Поэтому статистика потерь россиян на этом, как и на других направлениях, постоянно растет.
Что сейчас происходит на Востоке
Наибольшее количество боев за свободу Украины сейчас проходят в Донецкой и Луганской области. Оккупанты обстреливают не только гражданские, но и подразделения наших войск. Сейчас Россия бросила огромные количества войск, чтобы добиться одной цели – выйти на административные рубежи этих областей.
Однако наши защитники героически удерживают оборону и срывают планы врага. Они отбивают десятки атак в день, хотя и наступающие силы врага часто преобладают в численности.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас вся наша военная машина работает над одним – удержание врага на Востоке. Когда российская армия потеряет часть наступательного потенциала, уже могут начаться контрнаступательные операции ВСУ. Тем не менее, у наших защитников впереди очень тяжелые недели.
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