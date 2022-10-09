Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Важно Освобождено 1170 квадратных километров в Херсонской области, – Гуменюк

Заметим, что в настоящее время в регионе продолжалась воздушная тревога. Сирены взвыли также в:

Сумах;

Харькове;

Луганске (с 4 апреля);

Днепре.



Воздушная тревога в Украине / Фото "єМапа"

Российские оккупанты последний раз обстреливали Сумщину вечером 11 сентября. Тогда объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Около 20:00 в ряде телеграм-каналов начали сообщать о перебоях или полном отсутствии света в нескольких областях, в частности:

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Сумской области;

Днепропетровская область.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что напряжение электросети упало по всей области.

Рекомендую по возможности выключить электроприборы и другую бытовую технику во избежание ее повреждения! Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте,

– заметил Живицкий.

Он добавил, что возможны атаки оккупационных войск по объектам энергообеспечения в Украине.

Враг обстреливает Украину

В ночь на 9 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью, атаковав город по авиации и ЗРК. Враг обстрелял Запорожье с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. В результате ракетного удара погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них – дети.

Также в ночь на 9 октября враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты били из "Градов", а также другой тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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