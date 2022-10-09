Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Важливо Звільнено 1170 квадратних кілометрів на Херсонщині, – Гуменюк

Зауважимо, що у цей час у регіоні тривала повітряна тривога. Сирени завили також у:

Сумах;

Харкові;

Луганську (з 4 квітня);

Дніпрі.



Повітряна тривога в Україні / Фото "єМапа"

Російські окупанти востаннє обстрілювали Сумщину вечері 11 вересня. Тоді оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Близько 20:00 в низці телеграм-каналів почали повідомляти про перебої або повну відсутність світла в кількох областях, зокрема:

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Сумській області;

Дніпропетровській області.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що напруга електромережі впала по всій області.

Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження! Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні,

– зауважив Живицький.

Він додав, що також можливі атаки окупаційних військ по об'єктах енергозабезпечення в Україні.

Ворог обстрілює Україну

У ніч проти 9 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжі, атакувавши місто з авіації та ЗРК. Ворог обстріляв Запоріжжя з тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Внаслідок ракетного удару загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них – діти.

Також упродовж ночі проти 9 жовтня ворог атакував Нікопольський район майже 70 смертоносними снарядами. Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти били з "Градів", а також іншої важкої артилерії. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Варте уваги – напередодні Запоріжжя уперше атакували іранськими дронами: дивіться відео