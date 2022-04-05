Оккупанты обстреляли порт в Мариуполе: подбили иностранное судно

Российские захватчики цинично уничтожают инфраструктуру в Мариуполе. Недавно они обстреляли местный порт, где попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики.

Корабль просто стоял у одного из причалов. В результате обстрела пострадал один из членов экипажа. Он не успел вовремя спрятаться.

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Украинские военные помогли гражданскому

Бойцы "Азова" оказали первую помощь пострадавшему. Как оказалось, российская ракета попала в машинное отделение парохода, а он как раз там находился. Вместе с мужчиной украинские военные эвакуировали всех членов экипажа.

Пожар не смогли потушить из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, поэтому корабль утонул. Судно прибыло в порт Мариуполя 23 февраля.

Ждем реакцию мира на обстрелы орками судов под флагами других государств, – пишут в "Азове".

Там добавили, что сейчас в заблокированном порту Мариуполя находятся два судна из Мальты и еще корабли из Ямайки и Либерии. На одном из них находятся граждане Турции.

Член экипажа рассказал об атаке россиян: смотрите видео

Напомним, Мариуполь больше месяца находится в блокаде оккупантов. Сейчас там осталось около 130 тысяч человек. Некоторых горожан захватчики насильно вывозят на временно оккупированные территории или в Россию. Хотя Россия блокирует гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье, уже 87 тысяч жителей смогли самостоятельно вырваться оттуда на территории, контролирующие ВСУ.

Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, то через два года Россия может вернуться – смотрите видео: