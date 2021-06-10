Оккупанты обстреляли позиции ВСУ: украинского военного ранили на Донбассе

Возле Старогнатовки в Донецкой области в четверг, 10 июня, ранили украинского военного. Героя оперативно госпитализировали.

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "10 июня, недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня". Они "совершили обстрел позиций украинских защитников".

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Вследствие вражеской пули один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что состояние здоровья воина – средней тяжести. На месте происшествия "работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка".

"О действиях вооруженных формирований России и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили в ВСУ.

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