Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат, где находились 330 человек

Прямым попаданием 11 марта враг попал в Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. В настоящее время там было около 330 человек. Количество пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Оскольский интернат расположен на территории Изюмской общины.

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Успели эвакуировать 73 человека

Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек!

– отметил Синегубов.

По словам председателя ОВА, из оставшихся пациентов малоподвижных – 50, передвигаются на колясках – 10 подопечных. Количество пострадавших пока неизвестно, его устанавливают.

Синегубов рассказал, что до сих пор самой тяжелой точкой в ​​области остается Изюм. На 11 марта запланированы снова "зеленые коридоры" для эвакуации населения. Харьков держится, хотя его оккупанты планировали взять всего за 2 дня.

Смотрите обращение Олега Синегубова:

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