Оккупанты обстреляли Рубежное: погибла женщина

Оккупанты продолжают обстреливать мирное население. В Рубежном, в результате атаки военных страны-агрессора, погибла женщина.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что оккупанты в очередной раз не смогли ворваться в крупные города. Они срывают свою злобу и продолжают обстрелы жилых домов.

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Больше всего пострадали Рубежное, Кременная и Попасная

В частности, больше всего от вражеских обстрелов пострадали города Рубежное, Кременная и Попасная.

В понедельник, 7 марта, около 22:40 в результате обстрелов загорелась квартира в Рубежном, на проспекте Московском, 3.

Сотрудники ГСЧС остановили распространение пламени в доме, а также эвакуировали жителей. Но, к сожалению, одну женщину спасти не удалось. Она погибла еще во время обстрела.

Также известно, что осколочные ранения получила еще одна женщина, проживающая по этому же адресу.

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