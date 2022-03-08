Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що окупанти вкотре не змогли увірватися у великі міста. Тож вони зривають свою злість та продовжують обстріли житлових будинків.

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Найбільше постраждали Рубіжне, Кремінна та Попасна

Зокрема найбільше від ворожих обстрілів постраждали міста Рубіжне, Кремінна та Попасна.

У понеділок, 7 березня, близько 22:40 внаслідок обстрілів загорілася квартира у Рубіжному, на проспекті Московському, 3.

Співробітники ДСНС зупинили розповсюдження полум'я у будинку, а також евакуювали мешканців. Але, на жаль, одну жінку врятувати не вдалося. Вона загинула ще під час обстрілу.

Також відомо, що осколкові поранення отримала ще одна жінка, котра мешкає за цією ж адресою.

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