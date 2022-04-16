Оккупанты обстреляли село под Полтавой: есть жертва, один человек ранен
Российские оккупанты вечером 15 апреля обстреляли село на Полтавщине. В результате атаки один человек погиб.
Еще один местный житель получил ранения, однако обошлось без госпитализации. Об этом утром 16 апреля сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По информации руководителя Полтавской ОВА, поздно вечером 15 апреля враги совершили авиаудар по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Несколько построек разрушены.
Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь! Держим строй, потому что все будет Украина,
– написал Лунин.
Напомним, что о звуке взрыва в Полтаве глава ОВА сообщил 15 апреля в 23:34. Он призвал людей не игнорировать воздушные тревоги.
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