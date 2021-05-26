Оккупанты выпустили ракеты по жилому массиву на Донбассе: фото последствий

Российско-оккупационные войска цинично открыли огонь по гражданскому сектору на Донбассе. Под обстрел попал поселок Северное.
Оккупанты выпустили 2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Произошло это вечером в понедельник, 24 мая.
Обратите внимание Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Донбасс
Российские наемники били со своих позиций в Горловке. Одна из ракет попала на территорию гаражного кооператива, другая упала возле дома на улице Цветочной.
К счастью, пострадавших среди местных жителей нет. Впрочем, у людей повреждены гаражи и ограждения, а в их домах – выбиты стекла.
Последствия вражеского обстрела в Северном / Фото с телеграм-канала "Последний блокпост"
Ранее в сети показали, во что превратился город Горловка после российской оккупации. Там, в частности, полностью разграбили бывший супермаркет.
Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ
Источник: пресс-служба ООС
- Украинская сторона СЦКК сообщила, что количество нарушений со стороны российский вооруженных формирований и наемников страны-агрессора увеличилось.
- Пророссийские боевики часто не допускают представителей СММ ОБСЕ на территории, временно неподконтрольные украинскому правительству.
- Кроме этого, оккупанты регулярно глушат беспилотники миссии во время заранее анонсированных и запланированных полетов. Только с 21 по 23 мая таких случаев зафиксировали 14.
- Как отметили в ООС, все это свидетельствует о том, что враг не хочет допускать наблюдателей в районе, где проводят военные учения и готовят очередные фейки против ВСУ.