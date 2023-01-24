Правоохранители уже приступили к расследованию. Они зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства.

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В Сумской области погибла 19-летняя девушка

Как стало известно, 23 января захватчики с территории России совершили артиллерийский обстрел пограничного села Кучеровка Шосткинского района.

Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать до укрытия. К сожалению, в результате атаки 19-летняя девушка погибла, а ее родители и парень получили минно-взрывные травмы.



Место, где погибла девушка / фото Офис генпрокурора



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