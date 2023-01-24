Правоохранители уже приступили к расследованию. Они зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства.
Важно Двое малышей потеряли мать: Россия обстреляла Сумщину и Часов Яр в Донецкой области, погибли люди
В Сумской области погибла 19-летняя девушка
Как стало известно, 23 января захватчики с территории России совершили артиллерийский обстрел пограничного села Кучеровка Шосткинского района.
Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать до укрытия. К сожалению, в результате атаки 19-летняя девушка погибла, а ее родители и парень получили минно-взрывные травмы.
Место, где погибла девушка / фото Офис генпрокурора
Оккупанты снова обстреляли Сумскую область / фото Офис генпрокурора
Какая ситуация в Сумской области: последние новости
- 23 января в Сумской ОВА сообщили, что в области Россия за сутки обстреляли 9 громад. В результате прилетов страна-террористка повредила многоквартирный дом в Ворожбянской громаде, при этом одна из квартир была разрушена до основания.
- К сожалению, в результате обстрела в Эсманской громаде погибла одна молодая женщина, еще трое – ранены.
- 21 января оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область из минометов с территории России. С 12:50 до 13:10 поступила информация о 10 приходах, предположительно из миномета калибром 120 миллиметров, в районе села Студенок. Известно, что подросток получил осколочные ранения.
- Утром 20 января российские диверсанты пытались пересечь границу со стороны Сумской области. К счастью, им это не удалось.
- В конце декабря 2022 года в Белополье россияне обстреляли гражданскую больницу. В результате этого, к сожалению, погиб ребенок.