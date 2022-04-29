Оккупанты обстреляли Сумщину с территории России: есть более 30 прилетов

Утром 29 апреля российские военные атаковали Сумщину. В целом по области, сообщают в ГПСУ, было выпущено более 30 мин.

Оккупанты продолжают бить по Украине. Да, 29 апреля они из России выпустили по Сумской области более 30 мин.

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Российские захватчики обстреливали деревни

Пограничники сообщили о том, что им удалось зафиксировать более 30 мин, выпущенных российскими военными. Били по нашей территории оккупанты со стороны российской деревни Городище.

Известно, что в одном из случаев "прилетов" оккупанты били по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумщины. Также российские мины взрывались на окраине одного из этих сел.

Оккупанты не впервые обстреливают минами Сумщину

Да, 26 апреля стало известно, что из минометов оккупанты били по Эсманской общине. Об этом рассказал Дмитрий Живицкий.

Уже на следующий вечер, 27 апреля, он сообщил о более чем 50 прилетах за полчаса. Тогда оккупанты били по той же Эсманской общине.

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