Об атаке на украинский Нью-Йорк и последствиях обстрелов оккупанта для местного жителя в сети сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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Боевики обстреляли Нью-Йорк на Донбассе
По словам Кириленко, российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк 15 июля, примерно в 19:30, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит.
В результате обстрела пострадали здания одного из местных жителей: повреждения получил дом и гараж – у них разрушены крыши. "Информации о пострадавших пока нет", – добавил он.
Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Детали происшествия устанавливают.
Последствия обстрела оккупантами Нью-Йорка: Фото Павла Кириленко
В Донецкой области появился свой Нью-Йорк: что известно
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- В США обрадовались таким переменам и даже поздравили поселок с возвращением к прежнему названию. Зато в России это вызвало волну недовольства.