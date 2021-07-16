Про атаку на український Нью-Йорк та наслідки обстрілів окупанта для місцевого жителя у мережі повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Читайте також Бойовики на Донбасі обстріляли селище з цивільними: Бутусов опублікував запис цинічних перемовин

Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донбасі

За словами Кириленка, російські окупанти здійснили обстріл селища міського типу Нью-Йорк 15 липня, приблизно о 19:30, вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте.

У результаті обстрілу постраждали будівлі одного із місцевих жителів: пошкодження отримав будинок і гараж – у них зруйновані дахи. "Інформації про постраждалих наразі немає", – додав він.

Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Деталі події встановлюють.

Наслідки обстрілу окупантами Нью-Йорка: Фото Павла Кириленка

На Донеччині з'явився свій Нью-Йорк: що відомо