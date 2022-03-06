Оккупанты обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей
6 марта 2022 , 13:53Читати новину українською
Источник:Винницкая ОГА
Российские военные 6 марта обстреляли военный объект в Гавришевке под Винницей. Кроме того, ракеты попали в винницкий аэропорт.
Об обстреле заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. На месте уже работают спасатели.
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Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект,
– сказал Борзов.
В сети появилось видео с места обстрела. В небо взвилось огромное облако черного дыма.
Аэропорт тоже был под обстрелом
"Суспільне Вінниця" пишет, что российские ракеты прилетели также в аэропорт. Пока не известно, какая там ситуация.
Отметим, что около 13.00 в Виннице объявили воздушную тревогу. Людей призывали срочно бежать в укрытие.