Оккупанты обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей

Российские военные 6 марта обстреляли военный объект в Гавришевке под Винницей. Кроме того, ракеты попали в винницкий аэропорт.

Об обстреле заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. На месте уже работают спасатели.

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Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект,

– сказал Борзов.

В сети появилось видео с места обстрела. В небо взвилось огромное облако черного дыма.

Аэропорт тоже был под обстрелом

"Суспільне Вінниця" пишет, что российские ракеты прилетели также в аэропорт. Пока не известно, какая там ситуация.

Отметим, что около 13.00 в Виннице объявили воздушную тревогу. Людей призывали срочно бежать в укрытие.