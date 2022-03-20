Оккупанты обстреляли волонтеров, которые везли гумпомощь на Харьковщину: связь с ними исчезла

На временно оккупированные территории Харьковской области везли гуманитарную помощь. Связь с колонной медиков и волонтеров исчезла.

Гуманитарную помощь везли на временно оккупированные территории Волчанска. Как только медики и волонтеры заехали на территорию, подконтрольную российским военным, связь с ними исчезла. В самом Харькове целый день слышны артобстрелы.

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Один из волонтеров выбрался

В местном телеграм-канале появилось видео с волонтером. Он рассказал, что "рашисты" обстреляли колонну с гуманитарной помощью по дороге в Малую Рогань.

Волонтер вез провиант тем, кто не может выехать из поселка, а попал под ярый обстрел. Пока он ранен.

Просьба гражданских не ехать на Малую Рогань, рашисты обстреливают всех без разбора!,

– рассказал он.