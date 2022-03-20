Гуманітарну допомогу везли на тимчасово окуповані території Волчанська. Як тільки медики та волонтери заїхали на територію, підконтрольну російським військовим, зв'язок з ними зник. У самому Харкові цілий день чути артобстріли.
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Один з волонтерів вибрався
У місцевому телеграм-каналі з'явилось відео з волонтером. Він розповів, що "рашисти" обстріляли колону з гуманітарною допомогою дорогою в Малу Рогань.
Волонтер віз провіант тим, хто не може виїхати з селища, а натомість потрапив під лютий обстріл. Наразі він поранений.
Прохання цивільних не їхати на Малу Рогань, рашисти обстрілюють усіх без розбору!,
– розповів він.