Гуманітарну допомогу везли на тимчасово окуповані території Волчанська. Як тільки медики та волонтери заїхали на територію, підконтрольну російським військовим, зв'язок з ними зник. У самому Харкові цілий день чути артобстріли.

До теми У Чернігові окупанти розстріляли машину, яка розвозила людям воду: є загиблі та травмовані

Один з волонтерів вибрався

У місцевому телеграм-каналі з'явилось відео з волонтером. Він розповів, що "рашисти" обстріляли колону з гуманітарною допомогою дорогою в Малу Рогань.

Волонтер віз провіант тим, хто не може виїхати з селища, а натомість потрапив під лютий обстріл. Наразі він поранений.

Прохання цивільних не їхати на Малу Рогань, рашисти обстрілюють усіх без розбору!,

– розповів він.