Оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве – КГГА

Россия продолжает беспощадно разрушать украинские города, инфраструктуру и убивать мирных жителей. Утром 14 марта оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов" в Киеве.

В настоящее время на местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы.

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По предварительным данным, в результате обстрела многоэтажки погибли два человека, еще 7 имеют ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек.

Деталей по обстрелу завода "Антонов" пока нет.

Напомним, что ранее оккупанты уничтожили самый большой самолет в мире – украинскую "Мрію", когда атаковали аэродром "Антонов" в Гостомеле. Украинские власти подчеркивают, что ремонтировать "Мрію" заставят страну-агрессорку за ее средства.

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Текст публикации КГГА:

В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов". На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы. По предварительным данным погибли два человека, 7 имеют ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек.