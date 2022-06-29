Оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" в Харькове: жуткие фото последствий

Российские боевики беспощадно обстреляли харьковский завод "Машгидропривод". К счастью, погибших или пострадавших нет, однако есть масштабные разрушения инфраструктуры завода.

Завод "Машгидропривод", расположенный в Слободском районе Харькова, обстреляли российские оккупанты вечером 28 июня. По данным Суспільного, в результате обстрелов люди не пострадали.

Читайте также Ракетный удар по Николаеву, жертвы под завалами СТО в Днепре: основное за 126 день войны

Суспільне сообщает – военные, осматривавшие место происшествия, предварительно сделали выводы, что российские захватчики били по заводу из ракетного комплекса "Искандер".

Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків

В момент попадания ракет на территорию завода там находились ночные охранники объекта. К счастью, они не пострадали.

Последствия вечернего обстрела завода

По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные ударили по территории завода примерно в 23:10 28 июня.

В результате попадания ракет было разрушено здание "Машгидропривода" – примерно тысяча квадратных метров сгорели в результате удара.

Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків

Кроме того, от обстрелов пострадали промышленные цеха завода. Фрагменты стен из кирпича разбросаны в радиусе до 50 метров на территории "Машгидропривода". Обломки металлического профиля, которым была покрыта крыша, забросило на высоковольтные линии.

Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків

Заместитель директора завода Владимир Светличный сообщил, что "Машгидропривод" выпускал гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники, машин коммунального хозяйства и другие детали.

После 24 февраля мы не смогли возобновить те объемы, которые были и больше занимались подсобными работами. А после сегодняшней ночи предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу,

– рассказал заместитель директора.

Он сообщил, что работу на заводе потеряли около сотни человек.

Заместитель директора завода стоит на руинах / Фото Суспільне Харків

По мнению Светличного, попали по предприятию по наводке или установленному ранее маяку.

Цех стоит вдоль улицы, видимо, здесь ходили, и по наводке. Ну очень точно, видно – воронка прямо в центре цеха, значит, по наводке,

– прокомментировал обстрел Светличный.

Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків

Обстрел Харькова 29 июня: что известно

В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские – правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов.

В результате взрыва возле одного из жилых многоэтажных домов образовалась воронка. Также повреждены офисное и административное здания, автомобили. Есть раненые,

– сообщили в полиции.

Смотрите также: РФ "анонсировала" удар по Криворожской ТЭС