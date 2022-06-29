Оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" в Харькове: жуткие фото последствий
Источник:Суспільне Харків
Российские боевики беспощадно обстреляли харьковский завод "Машгидропривод". К счастью, погибших или пострадавших нет, однако есть масштабные разрушения инфраструктуры завода.
Завод "Машгидропривод", расположенный в Слободском районе Харькова, обстреляли российские оккупанты вечером 28 июня. По данным Суспільного, в результате обстрелов люди не пострадали.
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Суспільне сообщает – военные, осматривавшие место происшествия, предварительно сделали выводы, что российские захватчики били по заводу из ракетного комплекса "Искандер".
Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків
В момент попадания ракет на территорию завода там находились ночные охранники объекта. К счастью, они не пострадали.
Последствия вечернего обстрела завода
По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные ударили по территории завода примерно в 23:10 28 июня.
В результате попадания ракет было разрушено здание "Машгидропривода" – примерно тысяча квадратных метров сгорели в результате удара.
Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків
Кроме того, от обстрелов пострадали промышленные цеха завода. Фрагменты стен из кирпича разбросаны в радиусе до 50 метров на территории "Машгидропривода". Обломки металлического профиля, которым была покрыта крыша, забросило на высоковольтные линии.
Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків
Заместитель директора завода Владимир Светличный сообщил, что "Машгидропривод" выпускал гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники, машин коммунального хозяйства и другие детали.
После 24 февраля мы не смогли возобновить те объемы, которые были и больше занимались подсобными работами. А после сегодняшней ночи предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу,
– рассказал заместитель директора.
Он сообщил, что работу на заводе потеряли около сотни человек.
Заместитель директора завода стоит на руинах / Фото Суспільне Харків
По мнению Светличного, попали по предприятию по наводке или установленному ранее маяку.
Цех стоит вдоль улицы, видимо, здесь ходили, и по наводке. Ну очень точно, видно – воронка прямо в центре цеха, значит, по наводке,
– прокомментировал обстрел Светличный.
Российские оккупанты обстреляли завод "Машгидропривод" / Фото Суспільне Харків
Обстрел Харькова 29 июня: что известно
В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские – правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов.
В результате взрыва возле одного из жилых многоэтажных домов образовалась воронка. Также повреждены офисное и административное здания, автомобили. Есть раненые,
– сообщили в полиции.
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