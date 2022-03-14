Оккупанты обстреляли жилой дом возле Харьковской ОГА

Россия продолжает цинично бомбить жилые дома в Харькове. Утром 14 марта оккупанты обстреляли еще один жилой дом возле Харьковской ОГА.

Количество пострадавших устанавливается. На месте работает ГСЧС и следователи.

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Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области добавил, что город орки превращают в руины, но Украина все отстроит.

Оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове / Фото полиции

В полиции добавляют, что враг усилил интенсивность обстрелов Харькова и населённых пунктов области. В частности, 14 марта была тяжелая ночь в регионе. Российские оккупанты без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности.

Последствия обстрела жилого дома возле Харьковской ОГА: видео

В ГСЧС сообщили, что в результате авиаудара четырехэтажный жилой дом рухнул. Спасатели разбирают завалы.

Дом в результате обстрелов обрушился / Видео ДСНС

К слову, на протяжении последних суток враги продолжали обстреливать жилые массивы Харьковщины. Спасателям приходилось уже 42 раза выезжать, чтобы тушить пожары.

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