Оккупанты обстреляли жилой дом возле Харьковской ОГА
Источник:фейсбук Сергея Болвинова
Россия продолжает цинично бомбить жилые дома в Харькове. Утром 14 марта оккупанты обстреляли еще один жилой дом возле Харьковской ОГА.
Количество пострадавших устанавливается. На месте работает ГСЧС и следователи.
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Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области добавил, что город орки превращают в руины, но Украина все отстроит.
Оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове / Фото полиции
В полиции добавляют, что враг усилил интенсивность обстрелов Харькова и населённых пунктов области. В частности, 14 марта была тяжелая ночь в регионе. Российские оккупанты без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности.
Последствия обстрела жилого дома возле Харьковской ОГА: видео
В ГСЧС сообщили, что в результате авиаудара четырехэтажный жилой дом рухнул. Спасатели разбирают завалы.
Дом в результате обстрелов обрушился / Видео ДСНС
К слову, на протяжении последних суток враги продолжали обстреливать жилые массивы Харьковщины. Спасателям приходилось уже 42 раза выезжать, чтобы тушить пожары.
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