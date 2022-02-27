Оккупанты обстреляли жилые районы в Сумах: фото и видео ужасных последствий
27 февраля 2022 , 10:34Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий в телеграме
Российские захватчики ночью 27 февраля открыли огонь по жилым районам города Сумы. Оккупанты нанесли огромный ущерб гражданским.
Фото ужасающих последствий атак страны-агрессора обнародовал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своих социальных сетях.
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Сумы. Утро 27 февраля. Результаты вчерашних обстрелов,
– подписал фотографии чиновник.
Ужасные последствия обстрелов в Сумах / Фото Дмитрия Живицкого
Последствия обстрела в Сумах: смотрите видео