Оккупанты обустроили "штаб" в квартире бучанина и не позволили ему даже забрать вещи
18 марта 2022 , 20:57Читати новину українською
Источник:Ровненская МОВА в телеграме
Мужчина из Бучи, что под Киевом, эвакуировался в безопасное место и рассказал о наглом поведении оккупантов. Во дворе многоэтажки встретил вражеский танк, а в его квартире уже были захватчики.
По словам бучанина Александра, в дом его не пустили, вещи забрать не дали. Мол, организовали теперь там "штаб".
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В России орков ждет тюрьма
По словам жителя Бучи, оставшихся людей россияне взяли в заложники.
Мужчина трижды пытался поговорить с оккупантами. Спрашивал для чего пришли. Те отвечали, что пришедшие по контракту вернуться не могут. Объясняли, что дома их ждет 20 лет тюрьмы.
Теперь житель Бучи находится в Сарнах на Ровненщине, он в безопасности.
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