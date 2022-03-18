Оккупанты обустроили "штаб" в квартире бучанина и не позволили ему даже забрать вещи

Мужчина из Бучи, что под Киевом, эвакуировался в безопасное место и рассказал о наглом поведении оккупантов. Во дворе многоэтажки встретил вражеский танк, а в его квартире уже были захватчики.

По словам бучанина Александра, в дом его не пустили, вещи забрать не дали. Мол, организовали теперь там "штаб".

К теме После падения двух ракет в Одесской области обошлось без пострадавших

В России орков ждет тюрьма

По словам жителя Бучи, оставшихся людей россияне взяли в заложники.

Мужчина трижды пытался поговорить с оккупантами. Спрашивал для чего пришли. Те отвечали, что пришедшие по контракту вернуться не могут. Объясняли, что дома их ждет 20 лет тюрьмы.

Теперь житель Бучи находится в Сарнах на Ровненщине, он в безопасности.

Вас может заинтересовать, что думает президент о будущем россиян: смотрите видео