За словами бучанина Олександра, до хати його не пустили, речі забрати не дали. Мовляв, організували тепер там "штаб".

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У Росії на орків чекає тюрма

За словами мешканця Бучі, людей, які залишилися, росіяни взяли в заручники.

Чоловік тричі намагався поговорити з окупантами. Запитував для чого прийшли. Ті відповідали, що прийшли по контракту вернутися не можуть. Пояснювали, що вдома на них чекає 20 років тюрми.

Тепер мешканець Бучі перебуває у Сарнах на Рівненщині, він у безпеці.

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