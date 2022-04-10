Оккупанты обустроили военные базы в захваченном Мелитополе и проводят там тренировки
Источник:"Радио Свобода"
В Мелитополе оккупанты заняли местные здания СБУ, полиции, городского совета и администрации. Они повесили там российские триколоры.
Россияне сделали свою базу в военном городке и возле аэродрома. Туда дорога фактически заблокирована, водители пытаются объезжать территорию.
Важно Под Мелитополем оккупанты продолжают обыски помещений и допрашивают людей
Местные рассказывают, что захватчики разместили там технику. Они тренируются и
оттуда уезжают на "задание". Ночью часто слышны выстрелы.
Оккупанты осели и в других госструктурах
Также россияне заняли территорию дома культуры, где раньше базировался проукраинский штаб и здание местного военкомата. Установили свою табличку "народная милиция".
На улицах Мелитополя передвигается российская военная техника и множество легковых машин без номеров с буквой "Z". Очевидно, это угнанные авто.
Военкомат в Мелитополе / Фото "Радио Свобода"
Захваченные здания / Фото "Радио Свобода"
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