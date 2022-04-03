Оккупанты в Одессе попали в нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод: обошлось без жертв

В областной военной администрации рассказали о последствиях ракетного удара россиян по Одессе. Враг атаковал город утром 3 апреля.

Враг повредил нефтехранилище, а также нефтеперерабатывающий завод. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Максим Марченко, глава ОВА.

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Жертв в результате атаки россиян – нет

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. "Мы обнаружили, что некоторые лица фиксировали места попадания ракет. Их уже задержала СБУ, они понесут соответствующее наказание", – рассказал Марченко.

Часть вражеских ракет удалось сбить

Оккупанты атаковали Одессу под утро, часть ракет сбила ПВО. В 4:24 по всей области была объявлена ​​воздушная тревога, длилась она до 6:43. Перед 6:00 местные жители услышали взрывы.

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