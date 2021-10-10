Оккупанты ограничили пропуск людей через Станицу Луганскую

Так, оккупанты отменили норму о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Важно Россия держит возле границы 19 батальонно-тактических групп, – Украина в ОБСЕ

Въезд людей без прописки на оккупированные территории теперь также разрешили только по этим причинам. Также – при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формирует так называемая "рабочая группа".

Долго ли продлятся ограничения

Ставленники оккупантов отмечают, что такие меры будут действовать как минимум до 10 ноября 2021 года.

Для пенсионеров тоже установили ограничения

Важно, что ограничения касаются также пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат. Таким образом украинцев заставляют выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

Обратите внимание! Из семи открытых пунктов пропуска в районе проведения ООС полноценно работал только один – "Станица Луганская". Однако теперь и здесь действуют ограничения.

Заметим, что украинская сторона обеспечивает свободный пропуск через все КПВВ ежедневно, однако этому препятствуют оккупанты.