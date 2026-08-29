Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Ёжик" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что бойцы проходят подготовку высокого уровня, в частности обязательной является топография (ориентирование на местности). На днях военным предстояло преодолеть расстояние более 35 километров в полной амуниции (весом 50 килограммов). Этот участок они прошли за два дня.

Оккупанты готовы бросить все, чтобы ликвидировать спецназовцев

Когда противник узнает, что на определенном участке фронта действует спецподразделение "Артан", оно сразу становится для него целью №1. Враг не жалеет средств поражения, даже очень дорогостоящих, стремясь ликвидировать "артановцев".

Мы для них – приоритет для уничтожения. Они даже не пощадят баллистику. Соответственно, они нас боятся,

– озвучил боец с позывным "Ёожик".

По его словам, чтобы быть профессионалом в своем деле, нужны регулярные тренировки и боевая слаженность. Говорит, что при преодолении маршрутов в амуниции уже после 9 километров ощущается напряжение в теле.

Он рассказал, что во время проведения операций на поле боя постоянное движение невозможно, предусмотрены передышки, чтобы была возможность восстановить силы и сохранить тактическое мышление. По его словам, без шуток между сослуживцами не обходится – это своего рода психологическая поддержка.

Нужно собраться с мыслями, чтобы в случае чего не было паники, а была возможность сохранять ясность ума. Важно настраивать себя, у нас в группе все постоянно поддерживают друг друга,

– рассказал боец с позывным "Ёожик".

Полная версия интервью с бойцом "Артана": смотрите видео