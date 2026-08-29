Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Йожик" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що бійці проходять високого рівня підготовку, зокрема обов'язковою є топографія (орієнтування на місцевості). Днями військові мали подолати відстань у понад 35 кілометрів у повній амуніції (вагою 50 кілограмів). Цю ділянку вони пройшли за два дні.

Окупанти готові кинути все, аби ліквідувати спецпризначенців

Коли противник дізнається про те, що на певній ділянці фронту працює спецпідрозділ "Артан", він для нього одразу стає ціллю №1. Ворог не шкодує засобів ураження, навіть дуже дороговартісних, маючи на меті ліквідувати "артанівців".

Ми для них – пріоритет на знищення. Вони навіть не пожаліють балістику. Відповідно, вони нас бояться,

– озвучив боєць з позивним "Йожик".

З його слів, аби бути профі у своїй справі, потрібні регулярні тренування та бойове злагодження. Каже, під час подолання маршрутів в амуніції після 9 кілометрів вже відчувається напруга в тілі.

Він поділився, що під час проведення операцій на полі бою постійний рух неможливий, передбачений перепочинок, аби була змога відновитися і зберігати тактичне мислення. З його слів, без жартів між побратимами не обходиться – це свого роду психологічна підтримка.

Мають зібратися думки, аби в разі чого – не було паніки, а була змога зберігати мислення. Важливо налаштовувати себе, у нас група постійно підтримує один одного,

– розповів боєць з позивним "Йожик".

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