ВСУ имеют определенные планы, как не допустить оккупации Великой Новоселки. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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ВСУ контролируют ситуацию

Для того, чтобы ситуация оставалась контролируемой, в зону ответственности ОСГВ "Хортица" приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Военные спланировали свои действия, подробностей, конечно же, Виктор Трегубов не назвал.

Могу лишь подчеркнуть, что ситуация находится в фокусе внимания. Она сложная, но все знают, что она сложная, и все рассматривают ряд вариантов по решению этой проблемы,

– рассказал представитель группировки.

Также Трегубов отметил, что российские войска пытаются обойти Покровск. Они избегают городских боев и обстреливают Покровск различными ракетами, FPV-дронами. Окружить город оккупантам не удается. Хотя на это направление россияне сейчас прилагают больше всего усилий.

Также украинские войска имеют возможность останавливать переправку оккупантов через реку Оскол.

У них это выглядит так: они бросили определенное количество людей, это количество было уничтожено, они еще бросили. В принципе на том направлении это не очень интенсивно, то они могут себе это позволить,

– отметил Трегубов.

Боевые действия возле Великой Новоселки

Напомним, по данным проекта DeepState, россияне активизировались возле Большой Новоселки после оккупации Нескучного и Временки. Враги штурмуют поселок группами из 10 человек, применяя технику, авиацию, артиллерию, минометы и дроны. Они имеют успехи на восточных окраинах.

Ситуация возле Великой Новоселки: смотреть на карте

Украинские бойцы ведут изнурительные бои с подавляющими силами противника. ВСУ пытаются нанести максимальные потери врагу, а также не допустить прорывов обороны и окружений.