Оккупанты осуществляют скрытую мобилизацию под видом учебных сборов

Вражеские силы под видом учебных сборов осуществляют скрытую мобилизацию. Об этом сообщили в Генштабе вечером 8 марта.

Кроме того, с целью прекращения оттока личного состава, военное руководство страны-агрессора приняло решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы.

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Также в Генштабе сообщили, что для усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (ранее известная как ЧВК "Вагнер").

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