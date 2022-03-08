Крім того, з метою припинення відтоку особового складу, військове керівництво країни-агресорки ухвалило рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби.

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Також у Генштабі повідомили, що для посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня відома як ПВК "Вагнер").

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