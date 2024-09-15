Россияне отгоняют авиацию подальше: какие виды аэродромов существуют

Российская армия перемещает свои военные объекты, в частности авиатехнику, вглубь территории России. Враг довольно давно начал готовиться к появлению в Украине западных видов вооружения.

После первых ударов ракетами ATACMS по военным аэродромам на временно оккупированных украинских территориях россияне рассредоточили и частично передислоцировали свою авиацию. Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, добавив, что противник уменьшил и количество бортов, которые базировались на аэродромах.

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Полностью убрать аэродромы противник не способен

Однако перенести сами аэродромы враг не может, произошло лишь сокращение тех, которые в зоне риска. Долинце привел пример ситуации в Крыму, где сначала использовалось ориентировочно 10 аэродромов, сейчас 3 – 4. Это, по его словам, связано также с тем, что россияне стянули системы ПВО с остальных аэродромов для того, чтобы обезопасить те несколько.

С зимы 2024 года россияне начали менять стратегию, в частности благодаря работе украинских ударных дронов. Если Украина получит разрешение на применение дальнобойного западного оружия по России, вероятно, что еще меньшее количество российских самолетов будет базироваться на аэродромах,

– считает Долинце.

Авиаэксперт объяснил, что полностью убрать аэродромы россияне не могут, потому что если авиатехника будет располагаться на расстоянии более 300 километров, ее эффективность применения на линии фронта и поддержки наземных аппаратов существенно ослабнет.

Ранее у россиян сотни самолетов базировались на аэродромах друг за другом на расстоянии 100 – 120 километров от границы с Украиной. Тогда 3 – 4 ракеты ATACMS могли все эти самолеты уничтожить, но в то время Украина не имела возможности это сделать,

– озвучил Долинце.

Виды аэродромов в России

Авиаэксперт объяснил, что есть аэродромы постоянного размещения, где сосредоточены ремонтные мощности, персонал по инженерно-техническому обеспечению. Как правило, такие аэродромы отдаленные.

"Если говорить обо всем ряде аэродромов, то базирование на всех них не осуществляется, часть из них используется как аэродромы, где проводятся операции по дозаправке, пополнению боекомплекта, дежурства или ночные стоянки. Сложные формы обслуживания или ремонта самолетов происходят на других площадках ограниченного количества", – отметил Долинце.

11 сентября 2024 года бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем, поразив из ПЗРК, находясь на моторной легкой лодке в открытом море. Этот самолет входил в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс России, который базируется на аэродроме в Крыму. Стоимость истребителя – ориентировочно 50 миллионов долларов.

Заметьте! Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Крыму оккупанты используют только 5 аэродромов, некоторые из них почти пустые. Это связано с тем, что территория оккупированного полуострова находится под огневым воздействием Сил обороны Украины. На российскую авиацию, которая базируется в Крыму, с его слов, возложен широкий спектр задач: патрулирование акватории, ведение разведки, нанесение огневого поражения.