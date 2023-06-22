Обнаружили эти заявления только недавно, в рамках нынешнего наступления украинских войск. Сами же объяснения оккупантов датированы 18 января 2023 года, за чуть более месяца до годовщины полномасштабного вторжения.
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Билет в один конец
В этих заявлениях солдаты объясняли свой отказ выполнять приказ о наступлении. Его дал командир роты в соответствии с распоряжением командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа страны-оккупантки.
Как видно из заявлений захватчиков, идти в наступление они отказывались по нескольким причинам. В частности, они называли отсутствие боевого опыта, плохое состояние здоровья, а также нравственную и психическую неустойчивость. Однако прежде всего само наступление они считали "дорогой в последний путь".
Также в одном из заявлений мобилизованный оккупант подчеркнул, что выполнять такие приказы должны не мобилизованные россияне, а профессионалы.
Заявления российских захватчиков / Радио Свобода
Интересно, что 58-я русская армия раньше считалась элитной, сами оккупанты ее называли одной из передовых в России. Однако еще в мае 2022 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват захватчиков, из которого стало известно – эта армия "наголову разбита" на юге Украины.
В 2018 году ее переоснастили новейшими вооружением и техникой, "аналогов которым нет", а сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58 армии Южного военного округа РФ,
– отметили тогда в СБУ.
Оккупанты несут бешеные потери
Стоит отметить, что благодаря невероятной работе защитников Украины захватническая армия несет бешеные потери. Это заметила, в частности, и британская разведка.
Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте,
– говорилось в сообщении разведки Великобритании.
В целом с начала полномасштабного вторжения на тот свет уже отправились 222 650 оккупантов, причем только за предыдущие сутки к общему количеству ликвидированных прибавилось 650 захватчиков. Несет постоянно потери Россия и в технике.
Так, за последние сутки, по состоянию на утро 22 июня, страна-террористка потеряла:
- 7 танков (общее количество – 4013 единиц),
- 12 боевых бронированных машин (7783),
- 21 артиллерийскую систему (3941),
- 2 РСЗО (617),
- 1 средство ПВО (376),
- 1 вертолет (307),
- 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3438),
- 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6678).
Потери врага по состоянию на 22 июня 2023 года / Фото Генштаб ВСУ