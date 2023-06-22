Виявили ці заяви лише нещодавно, у рамках нинішнього наступу українських військ. Самі ж пояснення окупантів датовані 18 січня 2023 року, за трохи більш ніж місяць до роковин повномасштабного вторгнення.

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Квиток в один кінець

У цих заявах солдати пояснювали свою відмову виконувати наказ про наступ. Його дав командир роти відповідно до розпорядження командування 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу країни-окупантки.

Як видно з заяв загарбників, йти у наступ вони відмовлялися з декількох причин. Зокрема, вони називали відсутність бойового досвіду, поганий стан здоров'я, а також моральну і психічну нестійкість. Однак передусім сам наступ вони вважали "дорогою в останню путь".

Також в одній із заяв мобілізований окупант підкреслив, що виконувати такі накази повинні не мобілізовані росіяни, а професіонали.

Заяви російських загарбників / Радіо Свобода

Цікаво, що 58-а російська армія раніше вважалася елітною, самі окупанти її називали однією з передових в Росії. Однак ще у травні 2022 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення загарбників, з якого стало відомо – ця армія "вщент розбита" на півдні України.

У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ,

– зазначили тоді в СБУ.

Окупанти зазнають шалених втрат

Варто зазначити, що завдяки неймовірній роботі оборонців України загарбницька армія зазнає шалених втрат. Це зауважила, зокрема, й британська розвідка.

Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні,

– мовилося у повідомленні розвідки Великої Британії.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на той світ уже відправилися 222 650 окупантів, при чому лише за попередню добу до загальної кількості ліквідованих додалося 650 загарбників. Зазнає постійно втрат Росія і у техніці.

Так, за останню добу, станом на ранок 22 червня, країна-терористка втратила:

7 танків (загальна кількість – 4013 одниць),

12 бойових броньованих машин (7783),

21 артилерійську систему (3941),

2 РСЗВ (617),

1 засіб ППО (376),

1 гелікоптер (307),

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3438),

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6678).



Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ

Однак попри відчуття захвату українськими захисниками, не варто забувати, якими силами та якою ціною їм вдається виганяти ворожу орду з наших земель. Оборонцям також завжди потрібна підтримка та допомога цивільних українців.



Наразі 24 Канал відкрив збір та оперативно збирає кошти на позашляховик для 24 бригади імені короля Данила, яка прямо зараз випалює ворога на Донеччині. Долучайтеся до збору за посиланням та допомагайте захисникам наближати таку довгоочікувану Перемогу.