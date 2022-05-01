Оккупанты отключили связь и интернет на Херсонщине и Запорожье, – Госспецсвязь
30 апреля, жители Херсонской и Запорожской областей остались без мобильной связи и интернета. Перебои с сетью вызваны обрывом волоконно-оптических магистральных линий и выведением из строя оборудования украинских операторов в областях.
В Госспецсвязи заявили, что в двух областях – Херсонской и Запорожской – сейчас нет мобильной и интернет-связи. Дело в том, что оккупанты отключили электроснабжение оборудования мобильных операторов в областях, а также перерезали волоконно-оптические магистральные линии.
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Сначала у жителей регионов были перебои, а в результате связь исчезла совсем – сети нет у всех операторов мобильной связи.
Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России,
– объяснили в Госспецсвязи.
Ведомство отметило, что оккупанты хотят одержать для начальства хоть какую-то победу, которую нужно протолкнуть среди россиян. Поэтому они хотят создать очередную квазиреспублику "ХНР". Присутствие связи значительно усложняет жизнь оккупантам.
В Госспецсвязи рассказали, что херсонцы против провозглашения псевдореспублики активно выходили на проукраинские митинги. Несмотря на агрессию и насилие со стороны россиян, херсонцы выходили на протесты, потому что держали связь с Украиной и знали, что их поддерживают.
После отключения украинской связи оккупанты уже разводят фейки, что якобы украинские власти приказали выключить связь.
Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи,
– заявили в ведомстве.
Отсутствие украинской связи, а также принудительная уплата налогов оккупантам и введение в обращение рубля в Херсонской области должно создать хотя бы видимость существования новой псевдореспублики.
Как оставаться на связи с Украиной
В Госспецсвязи заявили – даже несмотря на исчезновение сети можно оставаться на связи.
Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников,
– отметили в ведомстве.
Украинские каналы раскодированы на спутнике, где к ним можно подключиться:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H(горизонтальная);
- символьная скорость: 29900;
- Коррекция ошибок: FEC 3/5.
В ведомстве призвали украинцев, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, по возможности переезжать в безопасное место.
Украина никогда не бросит своих граждан на произвол судьбы. Наши защитники выбили вражеские войска с Киевщины, Сумщины и Черниговщины, выгонят и из других областей. Все оккупированные территории в международно признанных границах нашей страны будут освобождены,
– заявили в Госспецсвязи.
Что происходит в Херсоне
- Оккупанты продолжают так называемую "подготовку" к так называемому "референдуму" – вводят в обращение рубли, похищают городских и сельских глав Херсонщины, снимают украинские флаги.
- Несмотря на протесты украинцев, оккупанты врут в новостях, что все люди якобы за признание квазиреспублики "ХНР". При этом митингующих разгоняют светошумовыми гранатами и обстрелами.
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