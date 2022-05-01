Оккупанты отключили связь и интернет на Херсонщине и Запорожье, – Госспецсвязь

30 апреля, жители Херсонской и Запорожской областей остались без мобильной связи и интернета. Перебои с сетью вызваны обрывом волоконно-оптических магистральных линий и выведением из строя оборудования украинских операторов в областях.

В Госспецсвязи заявили, что в двух областях – Херсонской и Запорожской – сейчас нет мобильной и интернет-связи. Дело в том, что оккупанты отключили электроснабжение оборудования мобильных операторов в областях, а также перерезали волоконно-оптические магистральные линии.

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Сначала у жителей регионов были перебои, а в результате связь исчезла совсем – сети нет у всех операторов мобильной связи.

Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России,

– объяснили в Госспецсвязи.

Ведомство отметило, что оккупанты хотят одержать для начальства хоть какую-то победу, которую нужно протолкнуть среди россиян. Поэтому они хотят создать очередную квазиреспублику "ХНР". Присутствие связи значительно усложняет жизнь оккупантам.

В Госспецсвязи рассказали, что херсонцы против провозглашения псевдореспублики активно выходили на проукраинские митинги. Несмотря на агрессию и насилие со стороны россиян, херсонцы выходили на протесты, потому что держали связь с Украиной и знали, что их поддерживают.

После отключения украинской связи оккупанты уже разводят фейки, что якобы украинские власти приказали выключить связь.

Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи,

– заявили в ведомстве.

Отсутствие украинской связи, а также принудительная уплата налогов оккупантам и введение в обращение рубля в Херсонской области должно создать хотя бы видимость существования новой псевдореспублики.

Как оставаться на связи с Украиной

В Госспецсвязи заявили – даже несмотря на исчезновение сети можно оставаться на связи.

Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников,

– отметили в ведомстве.

Украинские каналы раскодированы на спутнике, где к ним можно подключиться:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 29900;

Коррекция ошибок: FEC 3/5.

В ведомстве призвали украинцев, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, по возможности переезжать в безопасное место.

Украина никогда не бросит своих граждан на произвол судьбы. Наши защитники выбили вражеские войска с Киевщины, Сумщины и Черниговщины, выгонят и из других областей. Все оккупированные территории в международно признанных границах нашей страны будут освобождены,

– заявили в Госспецсвязи.

Что происходит в Херсоне

Оккупанты продолжают так называемую "подготовку" к так называемому "референдуму" – вводят в обращение рубли, похищают городских и сельских глав Херсонщины, снимают украинские флаги.

Несмотря на протесты украинцев, оккупанты врут в новостях, что все люди якобы за признание квазиреспублики "ХНР". При этом митингующих разгоняют светошумовыми гранатами и обстрелами.

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