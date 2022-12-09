Для россиян все украинские военнослужащие – укронацисты, русофобы и так далее. Поэтому причина может скрываться несколько в другом. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, украинский активист Павел Вышебаба.

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Не устраивает украинскость

Активист увидел свое имя в списке тех, кого россияне объявили своими целями. "Там командиры бригад, серьезные полковники, генералы – и здесь вдруг младший сержант, очень скромная роль в армии", – говорит Вышебаба. По мнению бойца, оккупантов раздражает то, что он представляет украинскую Донетчину и транслирует свое украинство – и в интервью, и в обращениях, и в творчестве.

Такая Донетчина им очень не нужна, потому что это разрушает нарратив о том, что это – российская территория. А тут я с тысячами своих собратьев, также родом из Донецкой области, сейчас на фронте и защищаем свою украинскую землю,

– отмечает активист и военный.

Захватчики не понимают, продолжает он, что абсолютное большинство украинцев понимают победу Украины как освобождение всей территории нашего государства.

На своем месте

Вышебаба также рассказал, как решился вступить в ряды ВСУ. Так, 24 февраля очень мощно выступили министр обороны, верховный главнокомандующий и другие первые лица государства. Говорилось о том, что Украина будет останавливать врага всеми возможными методами: видите его – действуйте. "Это был очень духоподъемный месседж, которого нам так не хватало с 2014 года. Полная легализация на уничтожение оккупанта", – отмечает военный ВСУ.

Впоследствии объявили полную мобилизацию. "Я долго колебался, где-то пол часа я покурил, подумал. Казалось, что буду более полезным в тылу. Потом подумал, что мобилизация украинская, значит нужные люди, и мне там найдется какая-то роль. Я не пожалел еще ни секунды, мне кажется, что я здесь на своем месте", – рассказал военнослужащий ВСУ Павел Вышебаба.

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