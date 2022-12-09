Для россиян все украинские военнослужащие – укронацисты, русофобы и так далее. Поэтому причина может скрываться несколько в другом. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, украинский активист Павел Вышебаба.
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Не устраивает украинскость
Активист увидел свое имя в списке тех, кого россияне объявили своими целями. "Там командиры бригад, серьезные полковники, генералы – и здесь вдруг младший сержант, очень скромная роль в армии", – говорит Вышебаба. По мнению бойца, оккупантов раздражает то, что он представляет украинскую Донетчину и транслирует свое украинство – и в интервью, и в обращениях, и в творчестве.
Такая Донетчина им очень не нужна, потому что это разрушает нарратив о том, что это – российская территория. А тут я с тысячами своих собратьев, также родом из Донецкой области, сейчас на фронте и защищаем свою украинскую землю,
– отмечает активист и военный.
Захватчики не понимают, продолжает он, что абсолютное большинство украинцев понимают победу Украины как освобождение всей территории нашего государства.
На своем месте
Вышебаба также рассказал, как решился вступить в ряды ВСУ. Так, 24 февраля очень мощно выступили министр обороны, верховный главнокомандующий и другие первые лица государства. Говорилось о том, что Украина будет останавливать врага всеми возможными методами: видите его – действуйте. "Это был очень духоподъемный месседж, которого нам так не хватало с 2014 года. Полная легализация на уничтожение оккупанта", – отмечает военный ВСУ.
Впоследствии объявили полную мобилизацию. "Я долго колебался, где-то пол часа я покурил, подумал. Казалось, что буду более полезным в тылу. Потом подумал, что мобилизация украинская, значит нужные люди, и мне там найдется какая-то роль. Я не пожалел еще ни секунды, мне кажется, что я здесь на своем месте", – рассказал военнослужащий ВСУ Павел Вышебаба.
Ситуация в Донецке: последние новости
- Российские захватчики продолжают принудительно мобилизовать на войну жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, в Макеевке Донецкой области оккупанты выдают повестки в очереди за водой.
- В Шахтерском районе Донецкой области произошла авария, в результате которой есть пострадавшие и погибшие, в частности врач из России. Пропагандистским СМИ уже дали указание писать якобы в этом виновные гражданские.
- Оккупанты продолжают нести колоссальные потери на поле боя в Украине. Так, больницы Донецка буквально переполнены ранеными россиянами.