Для росіян усі українські військовослужбовці – укронацисти, русофоби й таке інше. Тому причина може критися дещо в іншому. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, український активіст Павло Вишебаба.

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Не влаштовує українськість

Активіст побачив своє ім'я у списку тих, кого росіяни оголосили своїми цілями. "Там командири бригад, серйозні полковники, генерали – і тут раптом молодший сержант, дуже скромна роль у війську", – каже Вишебаба. На думку бійця, окупантів дратує те, що він представляє українську Донеччину і транслює своє українство – і в інтерв'ю, і у зверненнях, і у творчості.

Така Донеччина їм конче не потрібна, тому що це руйнує наратив про те, що це – російська територія. А тут я з тисячами своїх побратимів, які також родом з Донецької області, зараз на фронті й боронимо свою українську землю,

– відзначає активіст та військовий.

Загарбники не розуміють, продовжує він, що абсолютна більшість українців розуміє перемогу України як звільнення усієї території нашої держави.

На своєму місці

Вишебаба також розповів, як наважився вступити до лав ЗСУ. Так, 24 лютого дуже потужно виступили міністр оборони, верховний головнокомандувач та інші перші особи держави. Йшлося про те, що Україна буде зупиняти ворога усіма можливими методами: бачите його – дійте. "Це був дуже духопідйомний меседж, якого нам так бракувало з 2014 року. Повна легалізація на знищення окупанта", – зауважує військовий ЗСУ.

Згодом оголосили повну мобілізацію. "Я довго вагався, десь пів години я покурив, подумав. Здавалося, що буду більш корисним у тилу. Потім подумав, що мобілізація українська, значить потрібні люди, і мені там знайдеться якась роль. Я не пошкодував ще жодної секунди, мені здається, що я тут на своєму місці", – розповів військовослужбовець ЗСУ Павло Вишебаба.

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