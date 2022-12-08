На думку військового експерта Павла Нарожного, спершу наші захисники звільнять Крим, а лише потім – Донбас. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Як пояснює Нарожний, Крим відносно просто можна відрізати від ліній постачання:

повітряну – аеропорти, системи ППО відпрацьовуватимуть по літаках;

морську – порт Севастополя;

сухопутну – Кримський міст.

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Військовий експерт наголошує, що звільнення Донбасу стане найскладнішою операцією.

З Луганськом й Донецьком ситуація набагато складніша. Там є сухопутний коридор, величезний кордон з Росією, є багато автомобільних та залізних доріг. Я думаю, що Севастополь реалістичніше звільнити,

– зауважує Нарожний.

Для того, щоб звільнити Донецьк, потрібно взяти його в кільце. Військовий експерт запевняє: перший крок – Мелітополь, другий – Маріуполь, третій – Донецьк. Потрібно оточити місто й відрізати лінії постачання.

Нарожний стверджує, що для звільнення Луганська необхідно відрізати Сватове й Кремінну. Тоді ми можемо зробити величезні логістичні проблеми росіянам. Наразі у нас варіанту немає, адже не можемо дістати туди, куди треба.

Сумнівів я не маю, Донецьк та Луганськ буде деокуповано – це лише питання часу. На жаль, після звільнення обидва міста будуть під величезною загрозою обстрілів з боку Росії. Так, як відбувається з Херсоном, Харковим та іншими прикордонними українськими містами,

– відзначає Нарожний.

Річ у тім, що окупанти серйозно окопалися на Донбасі. Там є щонайменше три лінії оборони, вони глибоко бетоновані. Але ключова проблема в іншому. За словами Нарожного, якщо ми оточимо Донецьк, ті війська, які стоятимуть за містом, стануть мішенню для ворожої артилерії. Наші військові можуть прорвати бетоновану лінію оборони. Головне – придушити усю ту артилерію, яка стрілятиме по наших військових. Для цього нам потрібна або потужна авіація, або далекобійні ракети.

"Якщо ми робитимемо це тими засобами, які маємо наразі, і не будемо стріляти по території Росії зброєю, яку нам надали союзники – ця операція буде дуже кривавою для нас. Вона не матиме сенсу з точки зору кількості втрачених військових й отриманого вихлопу в результаті", – стверджує Нарожний.

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