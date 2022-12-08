По мнению военного эксперта Павла Нарожного, сначала наши защитники уволят Крым, а только потом – Донбасс. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Как объясняет Нарожный, Крым относительно просто можно отрезать от линий снабжения:
- воздушную – аэропорты, системы ПВО будут отрабатывать по самолетам;
- морскую – порт Севастополя;
- сухопутную – Крымский мост.
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Военный эксперт отмечает, что увольнение Донбасса станет самой сложной операцией.
С Луганском и Донецком ситуация намного сложнее. Там есть сухопутный коридор, огромная граница с Россией, есть много автомобильных и железных дорог. Я думаю, что Севастополь более реалистично уволить,
– отмечает Нарожный.
Для того чтобы освободить Донецк, нужно взять его в кольцо. Военный эксперт уверяет: первый шаг – Мелитополь, второй – Мариуполь, третий – Донецк. Нужно окружить город и отрезать линии снабжения.
Нарожный утверждает, что для освобождения Луганска необходимо отрезать Сватово и Кременную. Тогда мы можем выполнить огромные логистические проблемы россиянам. Пока у нас варианта нет, ведь не можем достать туда, куда нужно.
Сомнений у меня нет, Донецк и Луганск будут деоккупированы – это только вопрос времени. К сожалению, после увольнения оба города будут под огромной угрозой обстрелов со стороны России. Так, как происходит с Херсоном, Харьковом и другими пограничными украинскими городами,
– отмечает Нарожный.
Дело в том, что оккупанты серьезно окопались на Донбассе. Там есть, по меньшей мере, три линии обороны, они глубоко бетонированы. Но ключевая проблема в другом. По словам Нарожного, если мы оцепим Донецк, те войска, которые будут стоять за городом, станут мишенью для вражеской артиллерии. Наши военные могут прорвать бетонированную линию обороны. Главное – подавить всю ту артиллерию, которая будет стрелять по нашим военным. Для этого нам нужна либо мощная авиация, либо дальнобойные ракеты.
"Если мы будем делать это теми средствами, которые сейчас имеем, и не будем стрелять по территории России оружием, которое нам предоставили союзники – эта операция будет очень кровавой для нас. Она не будет иметь смысла с точки зрения количества потерянных военных и полученного выхлопа в результате", – утверждает Нарожный.
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