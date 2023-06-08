Первую линию обороны россиян затопило: на какое расстояние отошли оккупанты на Херсонщине
Подрыв россиянами Каховской ГЭС изменил линию фронта на Юге Украины. Российские силы на левом берегу потеряли первую линию обороны.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила отчет ISW о том, что вода смыла первую линию обороны оккупантов на левобережье, пишет 24 Канал. Она заявила, что подтопление из-за подрыва Каховской ГЭС прежде всего сказалось на левобережье, которое географически расположено ниже правого берега.
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На первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения
"Это абсолютно понятно, потому что левый берег географически ниже правого и подтопления, повлекшего разрушение Каховской ГЭС, в большинстве отразилось на левом берегу, в том числе на первой линии обороны врага", – сказала Гуменюк.
Спикер отметила, что на первой линии обороны оккупанты обустроили минно-взрывные заграждения.
Опасаясь прорыва Сил обороны через Днепр, форсирования Днепра, выхода на более пологий берег – они долгое время создавали там очень широкие и многополосные минные поля,
– сказала она.
Гуменюк добавила, что россияне минировали территорию как от тяжелой техники, так и от сухопутного десанта.
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Представитель ОК "Юг" заявила, что большая, тяжелая и скоростная вода взорвала плотно заминированный берег, в том числе линию обороны россиян, смывая мины.
Она (вода – 24 Канал) действительно разрушила обустроенную оборону и накрыла собой,
– сказала Гуменюк.
На какое расстояние отступили оккупанты
Представительница ОК "Юг" сообщила, что вода заставила отодвинуться силы врага по разным показателям на разных участках от 5 до 15 километров.
Гуменюк заявила, что это сразу отразилось на количестве обстрелов правого берега. В частности, обстрелов стало вдвое меньше, потому что россияне заняты передислокацией.
Следовательно, войска агрессора не могут активно бить по правому берегу. В то же время она подчеркнула, что обстрелы не прекращаются, но их стало несколько меньше.
При этом оккупанты используют не все виды вооружения и не на всей протяженности участка фронта. В частности, у россиян на левом берегу возникли сложности с минометными расчетами.
В первую очередь, по ее словам, это на себе почувствовал Херсон, который страдал от минометных обстрелов.
В то же время на оккупированном левом берегу остается враждебная тяжелая артиллерия, РСЗО, использование ударных БПЛА и дронов-наблюдателей с разрывными гранатами. Кроме того, враг может атаковать авиабомбами.
Угрожает ли подрыв Каховской ГЭС контрнаступлению ВСУ
- В Минобороны заявила, что российская террористическая армия взорвала Каховскую ГЭС, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины.
- Также в планах врага было сместить вектор внимания общества с происходящим в Белгородской области.
- Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не способствует быстрому контрнаступлению ВСУ. В то же время, президент заверил, что все увидят, когда украинское наступление начнется.