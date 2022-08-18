Оккупанты пытались прорваться в направлении Бахмута, но не имели успеха и отошли

российские военные не оставляют надежд захватить город Бахмут. Оккупанты 18 августа пошли в очередной штурм, однако получили отпор от украинских сил.

россияне пытались прорвать оборону ВСУ

В Генштабе ВСУ вечером 18 августа сообщили, что враг наступательными и штурмовыми действиями пытался прорвать оборону украинских войск на Бахмутском направлении.

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Оккупанты хотели продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Но враг не имел успеха и отошел.

Захватчики обстреляли населенные пункты на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ также сообщили об обстрелах со стороны россиян на Бахмутском направлении. оккупанты открывали огонь из танков и артиллерии разных типов.

Враг обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Зализное.

Кроме того, захватчики задействовали авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Враг хочет захватить Бахмут

российские военные пытаются захватить Бахмут, который имеет стратегическое значение в битве за Донбасс. оккупанты уже неоднократно шли на штурм, однако терпели неудачу.

В частности, утром 18 августа в Генштабе ВСУ информировали, что оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево.

Но ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

Ранее россияне на Бахмутском направлении пытались пойти на штурм с Углегорской ТЭС, однако потерпели неудачу и с потерями отошли.

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