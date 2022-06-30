Оккупанты отправили из Бердянска в "дружественные страны" первое судно с краденым украинским зерном

Российские оккупанты продолжают нагло врать миру о том, что якобы они не являются причиной глобального продовольственного кризиса. Однако они даже не скрывают кражу украинского зерна.

Сообщения о вывозе зерна из Украины активно распространяют российские СМИ. Пропагандисты перестали скрывать преступления оккупационной армии и открыто говорят о краже.

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Куда оккупанты отправили зерно

Российские оккупанты похитили 7 тонн зерна, которое было заблокировано во временно оккупированном Бердянске. из-за войны, которую начала против нас Россия, Украина не смогла экспортировать зерно. Поэтому российские воры решили воспользоваться этим.

Большего цинизма добавляет то, что оккупанты утверждают, что похищенное украинское зерно поехало в "дружественные страны". Но, как известно, друзей у страны-агрессора не так уж много – Сирия, Эритрея, КНДР и Беларусь. Есть вероятность, что именно Сирия получит похищенное продовольствие за признание квазиобразований на украинской территории.

Похищению зерна из Украины обрадовался гауляйтер и предатель Евгений Балицкий. Правда, он также не назвал "дружественные страны", которые получат украденное у нашего государства зерно. Предатель сказал, что зерно удалось вывезти "после месяцев простоя". Однако то, что причиной того же "простаивания" являются россияне и коллаборанты - Балицкий не упомянул.

Россия ворует украинское зерно

О том, что Россия похищает украинское зерно, известно давно. Оккупанты вывозят его через Крым в Сирию. Правда, россияне пытались продать украденное продовольствие Египта, однако там отказались.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли не менее 400 тысяч тонн зерна.

В то же время, украинские порты из-за боевых действий заблокированы, поэтому Украина не может экспортировать свое зерно. Из-за этого миру грозит продовольственный кризис. Несмотря на все призывы мира остановиться, Кремль постоянно лжет и пытается винить во всех грехах Украину.

Так представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова цинично издала, что Россия якобы не препятствует украинскому экспорту. Однако ответ не заставил себя ждать – спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что мир ждет голод именно из-за грязных игр Москвы.

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