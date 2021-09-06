Оккупанты отправили в СИЗО братьев Ахтемовых, которых назвали "сообщниками" Джеляла
Источник:Крымская правозащитная группа
Оккупационный суд в Симферополе отправил в СИЗО Азиза и Асана Ахтемовых. Их российские власти подозревают в диверсии, так же как и заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.
Согласно решению оккупационного суда, двоюродные братья Асан и Азиз Ахтемовы до 4 ноября 2021 года будут находиться под стражей.
Обратите внимание Только санкции, – Чубаров о том, как освободить крымских татар из тюрем оккупантов
Осудили даже отца
Оба заседания прошли в закрытом режиме. Оба брата на заседании выглядели очень усталыми и запуганными. Азиз Ахтемов отказался от услуг адвоката.
Кроме того, суд оккупантов арестовал на 10 суток и отца Азиза. Эскендера Ахтемова обвинили в неповиновении работнику полиции на митинге под зданием ФСБ в Симферополе 4 сентября. Виной мужчины, по мнению "суда" является то, что он не соблюдал дистанцию, что способствует распространению COVID-19.
Оккупационный суд арестовал отца Азиза Ахтемова / Фото "Крымской солидарности"
Преследования крымских татар: коротко о главном
- В течение 3 – 4 сентября 2021 года оккупационные спецслужбы в Крыму задержали 5 крымских татар – заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, братьев Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие действия оккупантов являются реакцией на Крымскую платформу.
- 6 сентября оккупационный суд отправил в СИЗО Наримана Джеляла.