Оккупанты отправили в СИЗО братьев Ахтемовых, которых назвали "сообщниками" Джеляла

Оккупационный суд в Симферополе отправил в СИЗО Азиза и Асана Ахтемовых. Их российские власти подозревают в диверсии, так же как и заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

Согласно решению оккупационного суда, двоюродные братья Асан и Азиз Ахтемовы до 4 ноября 2021 года будут находиться под стражей.

Обратите внимание Только санкции, – Чубаров о том, как освободить крымских татар из тюрем оккупантов

Осудили даже отца

Оба заседания прошли в закрытом режиме. Оба брата на заседании выглядели очень усталыми и запуганными. Азиз Ахтемов отказался от услуг адвоката.

Кроме того, суд оккупантов арестовал на 10 суток и отца Азиза. Эскендера Ахтемова обвинили в неповиновении работнику полиции на митинге под зданием ФСБ в Симферополе 4 сентября. Виной мужчины, по мнению "суда" является то, что он не соблюдал дистанцию, что способствует распространению COVID-19.



Оккупационный суд арестовал отца Азиза Ахтемова / Фото "Крымской солидарности"

Преследования крымских татар: коротко о главном