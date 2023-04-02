Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал ситуацию на фронте по состоянию на 2 апреля. В частности, Россия снова провалила дедлайн оккупации Донбасса и готовится к "жесту доброй воли" в оккупированном Крыму. Более подробно – дальше в материале.

Смотрите также Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"

Российское наступление не достигло цели: когда произошел поворотный момент войны

Ровно год назад украинским защитникам удалось освободить Киевскую область от российских оккупантов. Сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский уверяет, что это стало стратегической победой и основой дальнейших операций. И успешные операции по освобождению украинской территории от террористов – продолжатся до победы.

И здесь трудно не согласиться с генералом Сырским, ведь после освобождения Киевщины было освобождение части Харьковщины и Херсонщины, после чего аппетиты оккупантов несколько уменьшились.

И мы помним, как в Кремле несколько раз меняли дату полного захвата Донецкой и Луганской областей. Но реализовать такие замыслы оккупантам так и не удалось.

По этому поводу аналитики Института изучения войны уверяют, что российское зимнее наступление не достигло и уже не достигнет цели Кремля о полном захвате Донецкой и Луганской областей.

Ведь в Кремле ставили условия сделать это до 31 марта, впрочем, все обернулось совсем иначе. Здесь следует напомнить, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще 22 декабря сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате Донецкой области, а уже в январе этого года оккупанты начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман.

Но прошло почти три месяца большого наступления, а своей цели оккупанты не достигли. Итак, все мечты Кремля о том, что "суперстратег" Герасимов сможет изменить ситуацию на фронте в пользу России – развалились. Это на 100% достижение сил обороны Украины.

Пропагандисты завыли о контрнаступлении Украины и даже назвали его дату

Что показательно, как отмечают аналитики Института изучения войны, российские пропагандисты теперь скулят о том, что оккупантам придется остановить свои наступления вокруг Бахмута и Авдеевки, чтобы попытаться подготовить разбитые войска к украинским контрнаступлениям

Причем кремлевские пропагандисты уже даже называют термины контрнаступления ВСУ. По их логике, Силы обороны Украины пойдут в большое наступление между Пасхой и 9 мая. Хотя Генштаб ВСУ точно готовит оккупантам сюрприз.

Впрочем, те же пропагандисты теперь жалуются, что зима прошла, а оккупанты так и не смогли реализовать ни одного решающего боя. Теперь террорист Александр Ходаковский, руководящий на оккупированной части Донецкой области подразделениями Росгвардии, уверяет, что сейчас у оккупантов не так много времени на то, чтобы перейти в оборону.

Хотя тот же Ходаковский уже намекает, что командующий оккупантами Герасимов постарается скрыть от диктатора Путина свои провалы, лишь бы сохранить свое положение.

Но в Институте изучения войны уверены, что в минобороны России снова стали неизбежными очередные перестановки в командовании. Однако, кто бы ни взялся командовать – его ждет провал, ведь Россия уже готовится к тому, что ей не хватит резервов даже для обороны.

Разведка Британия назвала причину небоевых потерь России

Британская разведка назвала одну из причин смертности среди оккупантов. Там уверяют, что у российской армии, кроме огромных потерь на поле боя, есть и другие проблемы, связанные с небоевыми потерями.

Самая главная среди них – это массовое пьянство . То есть те, кого не достигло наказания Сил обороны Украины, просто погибают из-за алкоголя, на который россиян годами подсаживала путинская пропаганда и его политика по отношению к собственному народу.

. То есть те, кого не достигло наказания Сил обороны Украины, просто погибают из-за алкоголя, на который россиян годами подсаживала путинская пропаганда и его политика по отношению к собственному народу. Еще до полномасштабного вторжения в Украину в России нередки были случаи, когда продукты дорожали, а водка наоборот дешевела.

Пьяным народом проще управлять, но теперь этот народ сам себя убивает на фронте. Причем разведка обращает внимание на то, что среди почти 200 тысяч мертвых россиян определенное количество погибло не на линии фронта .

. И это уже признают и российские медиа, отмечая, что в российской армии наблюдается "чрезвычайно высокое количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя".

Оккупанты отступили в Донецкой области: что готовит враг

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Пока украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Дмитрашковский отметил, что россияне несут значительные потери в личном составе и технике. При этом, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники. Не исключено, что россияне в ближайшее время могут попытаться атаковать на этом направлении.

Пока известно, что оккупанты продолжают совершать наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки они совершили 30 штурмовых действий.

Следует отметить важную деталь – как говорит Дмитрашковский – все наступательные действия оккупантов происходили без поддержки техники. Лишь в одном случае они применили два танка.

Это может свидетельствовать о том, что несмотря на огромные потери, в российском Генштабе все же пытаются одержать хоть какую-то победу, чтобы выслужиться перед диктатором Путиным на фоне слухов о перестановках в командовании.

Отдельно следует добавить, что российские войска за последние дни не достигли никаких подтвержденных достижений в Бахмуте и его окрестностях. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений, а темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

Но Череватый допускает, что оккупанты могут проводить перегруппировку в районе Бахмута, чтобы снова попытаться штурмовать город.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной. Но геолокационные кадры, на которые опираются в Институте изучения войны, показали, что украинские силы осуществили продвижение к западу от Краснопоповки и северо-восточнее Верхнекаменского.

Тем временем в Запорожском направлении захватчики проводят фортификационные работы и постоянно проводят тактические занятия. К тому же известно, что сегодня россияне пытались проводить разведку, но разведывательную группу накрыли огнем.

И такое поведение оккупантов вполне понятно: они пытаются выстроить оборону перед контрнаступлением Сил обороны Украины.

Россия уже готовится оборонять Крым

Похоже, что командование оккупантов не слишком верит в собственные силы и не надеется на успешную оборону на Юге Украины. Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки территории Крыма, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные российскими военными с начала этого года. Это может свидетельствовать о том, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных Сил Украины на полуостров.

В частности, согласно снимкам, двойную линию окопов обустроили сразу за админграницей в районе Армянска и в районе Перекопского вала. Также за Чонгаром видна разветвленная система фортификаций по обе стороны ключевой трассы.

Что характерно – оккупанты строят​ строящие фортификационные сооружения не только на админгранице с Крымом, но и вглубь полуострова. В том числе окопы появились и на пляжах Евпатории. И что интересно – оборонительные постройки фактически отрезают Керченский остров. Итак, оккупанты уже постепенно готовят условия для ухода в Россию.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в СНБО уже разрабатываются основные шаги, которые будут применяться во время деоккупации украинского Крыма. В частности, предлагается убрать Керченский мост.

В целом проект от Данилова состоит из 12 пунктов. Он заверил, что это предупреждение для оккупантов в Крыму, что лучше молчать и убегать уже сейчас.

Что предлагает Данилов

Первый из 12 шагов Данилова состоит в том, чтобы публично показать место всех пророссийским в Крыму, установив на полуострове памятник потопленному крейсеру Москва. Далее предлагается, кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, провести люстрацию всех, кто, так или иначе, сотрудничал с врагом.

Далее предлагается, кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, всех, кто, так или иначе, сотрудничал с врагом. Всех государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов, оставшихся в Крыму после 2014 года судить . Дальше нужно заставить Россию выдать всех подозреваемых в государственной измене и всех, кто совершал военные преступления на территории Украины.

. Дальше нужно заставить Россию и всех, кто совершал военные преступления на территории Украины. От уйдут ответственности не уйдут и все пропагандисты , способствовавшие захвату Крыма. Более того, наказанию будут подлежать и те, кто занимался воспитанием в детях ненависти к Украине. Все россияне, припершиеся на полуостров, должны бежать, а все украденное у украинцев имущество должно быть возвращено .

, способствовавшие захвату Крыма. Более того, наказанию будут подлежать и те, кто занимался воспитанием в детях ненависти к Украине. Все россияне, припершиеся на полуостров, должны бежать, а все украденное у украинцев имущество . Также Данилов предлагает, после деоккупации Крыма, провести программу "Детоксикация" по нейтрализации последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание.

по нейтрализации последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание. И здесь поможет опыт денацификации Германии в 1940-х годах. Данилов уверяет, что все украинцы арестованные оккупантами – должны быть освобождены, а украинские и крымскотатарские активисты – восстановлены в правах.

Россия двигается к поражению: демарш Гиркина

Такие сценарии становятся все более реалистичными в будущем, учитывая ту панику, которая начинается в российских рядах еще даже до украинского контрнаступления.

Российский террорист Гиркин заявил, что вместе с коллаборантом Губаревым и пропагандистом Калашниковым создает "клуб рассерженных патриотов".

Кроме того, Гиркин выпустил и Манифест этого клуба. В нем Гиркин жалуется на то, что ситуация на фронте, которую кремлевские пропагандисты пытаются изобразить успешной для России, на самом деле совсем другая. Гиркин заявил, что Россия движется к военному поражению.

"Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готова. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система", — сказал Гиркин.

Конечно, можно посмеяться над заявлением неудачника Гиркина, но правда в его словах есть – Россия движется к поражению, в которое не хотят верить россияне.