Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував ситуацію на фронті станом на 2 квітня. Зокрема, Росія знову провалила дедлайн окупації Донбасу та готується до "жесту доброї волі" в окупованому Криму. Більше детально – далі в матеріалі.

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Російський наступ не досяг мети: коли відбувся поворотний момент війни

Рівно рік тому українським захисникам вдалося визволити Київську область від російських окупантів. Сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський запевняє, що це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій. І успішні операції зі звільнення української території від терористів – продовжаться до перемоги.

І тут важко не погодитися з генералом Сирським, адже після звільнення Київщини було звільнення частини Харківщини та Херсонщини, після чого апетити окупантів дещо поменшали.

І ми пам'ятаємо, як в Кремлі кілька разів змінювали дату повного захоплення Донецької та Луганської областей. Але реалізувати такі задуми окупантам так і не вдалося.

З цього приводу аналітики Інституту вивчення війни запевняють, що російський зимовий наступ не досяг і вже не досягне мети Кремля щодо повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Адже в Кремлі ставили умови зробити це до 31 березня, втім все обернулося зовсім інакше. Тут варто нагадати, що начальник російського Генштабу Валєрій Герасимов ще 22 грудня повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні Донецької області, а вже у січні цього року окупанти розпочали зимову наступальну операцію на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна-Лиман.

Та минуло майже три місяці великого наступу, а своєї мети окупанти не досягли. Отже, всі мрії Кремля про те, що "суперстратег" Герасимов зможе змінити ситуацію на фронті на користь Росії – розвалилися. Це на 100% здобуток Сил оборони України.

Пропагандисти завили про контрнаступ Україна та навіть назвали його дату

Що показово, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, російські пропагандисти тепер скиглять про те, що окупантам доведеться зупинити свої наступи навколо Бахмута та Авдіївки, аби спробувати підготувати розбиті війська до українських контрнаступів.

Причому кремлівські пропагандисти вже навіть називають терміни контрнаступу ЗСУ. За їх логікою, Сили оборони України підуть у великий наступ між Великоднем і 9 травня. Хоча Генштаб ЗСУ точно готує окупантам сюрприз.

Втім, ті ж пропагандисти тепер жаліються, що зима пройшла, а окупанти так і не змогли реалізувати жодного вирішального бою. Тепер терорист Олександр Ходаковський, який керує на окупованій частині Донецької області підрозділами Росгвардії, запевняє, що наразі в окупантів не так багато часу на те, аби перейти в оборону.

Хоча той же Ходаковський вже натякає, що командувач окупантами Герасимов намагатиметься приховати від диктатора Путіна свої провали, аби лише зберегти своє положення.

Та в Інституті вивчення війни впевнені, що в міноборони Росії знову стали неминучими чергові перестановки у командуванні. Однак, хто б не взявся командувати – його чекає провал, адже Росія вже готується до того, що їй не вистачатиме резервів навіть для оборони.

Розвідка Британія назвала причину небойових втрат Росії

Британська розвідка назвала одну з причин великої смертності серед окупантів. Там запевняють, що російська армія, окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми, які пов'язані з небойовими втратами.

Найголовніша серед них – це масове пияцтво . Тобто, ті кого не досягла кара Сил оборони України, просто гинуть через алкоголь, на який росіян роками підсаджувала путінська пропаганда та його політика щодо власного народу.

. Тобто, ті кого не досягла кара Сил оборони України, просто гинуть через алкоголь, на який росіян роками підсаджувала путінська пропаганда та його політика щодо власного народу. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну в Росії непоодинокими були випадки, коли продукти дорожчали, а горілка навпаки дешевшала.

П'яним народом простіше керувати, але тепер те цей народ сам себе вбиває на фронті. Причому розвідка звертає увагу на те, що серед майже 200 тисяч мертвих росіян певна кількість загинули не на лінії фронту .

. І це вже визнають і російські медіа, зазначаючи, що в російській армії спостерігається "надзвичайно висока кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю".

Окупанти відступили на Донеччині: що готує ворог

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Наразі українські захисники облаштовують там оборонні позиції.

Дмитрашківський зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому, за даними розвідки, в районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки. Тож, не виключено, що росіяни найближчим часом можуть спробувати атакувати на цьому напрямку.

Наразі відомо, що окупанти продовжують здійснювати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки. За минулу добу вони здійснили 30 штурмових дій.

Варто зазначити важливу деталь – як каже Дмитрашківський – всі наступальні дії окупантів відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку вони застосували два танки.

Це може свідчити про те, що, попри величезні втрати, в російському Генштабі все ж намагаються здобути бодай якусь перемогу, аби вислужитися перед диктатором Путіним на тлі чуток про перестановки в командуванні.

Окремо варто додати, що російські війська за останні дні не досягли жодних підтверджених досягнень у Бахмуті та його околицях. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

Та Череватий допускає, що окупанти можуть наразі проводити перегрупування в районі Бахмута, аби знову спробувати штурмувати місто.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної. Та геолокаційні кадри, на які спираються в Інституті вивчення війни, показали, що українські сили здійснили просування на захід від Червонопопівки та на північний схід від Верхньокам'янського.

Тим часом на Запорізькому напрямку загарбники проводять фортифікаційні роботи та постійно проводять тактичні заняття. До того ж відомо, що сьогодні росіяни намагалися проводити розвідку, але розвідувальну групу накрили вогнем.

І така поведінка окупантів цілком зрозуміла: вони намагаються вибудувати оборону перед контрнаступом Сил оборони України.

Росія вже готується обороняти Крим

Схоже, що командування окупантів не надто вірить у власні сили та не сподівається на успішну оборону на Півдні України. Проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки території Криму, на яких можна побачити нові захисні споруди, які російські військові побудували з початку цього року. Це може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних Сил України на півострів.

Зокрема, згідно зі знімками, подвійну лінію окопів облаштували одразу за адмінкордоном у районі Армянську та в районі Перекопського валу. Також за Чонгаром видно розгалужену систему фортифікацій обабіч ключової траси.

Що характерно – окупати будують фортифікаційні споруди не лише на адмінмежі з Кримом, але і вглиб півострова. У тому числі окопи з'явилися і на пляжах Євпаторії. І що цікаво – оборонні споруди фактично відрізають Керченський острів. Отже, окупанти вже поступово готують умови для відходу в Росію.

І сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що в РНБО вже розробляються основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації українського Криму. Зокрема, пропонується прибрати Керченський міст.

У цілому проєкт від Данілова складається з 12 пунктів. Він запевнив, що наразі це попередження для окупантів в Криму, що краще мовчати та тікати вже зараз.

Що пропонує Данілов

Перший з 12 кроків Данілова полягає в тому, аби публічно показати місце всіх проросійським в Криму, встановивши на півострові пам'ятник потопленому крейсеру Москва . Далі пропонується, крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, провести люстрацію всіх, хто так чи інакше співпрацював з ворогом.

. Далі пропонується, крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, всіх, хто так чи інакше співпрацював з ворогом. Всіх державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, які залишилися в Криму після 2014 року – судити . Далі треба змусити Росію видати всіх підозрюваних у державній зраді та всіх, хто вчиняв воєнні злочини на території України.

. Далі треба змусити Росію та всіх, хто вчиняв воєнні злочини на території України. Не оминуть відповідальності і всі пропагандисти , які сприяли захопленню Криму. Ба більше, покаранню підлягатимуть і ті, хто займався вихованням у дітях ненависті до України. Всі росіяни, які приперлися на півострів, мають тікати, а все вкрадене в українців майно – має бути повернуте .

, які сприяли захопленню Криму. Ба більше, покаранню підлягатимуть і ті, хто займався вихованням у дітях ненависті до України. Всі росіяни, які приперлися на півострів, мають тікати, а все вкрадене в українців майно – . Також Данілов пропонує, після деокупації Криму, провести програму "Детоксикація" з нейтралізації наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість.

з нейтралізації наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість. І тут допоможе досвід денацифікації Німеччини у 1940-х роках. Данілов запевняє, що всі українці заарештовані окупантами – мають бути звільнені, а українські та кримськотатарські активісти – відновлені у правах.

Росія рухається до поразки: демарш Гіркіна

Такі сценарії стають все більш реалістичними у майбутньому, з огляду на ту паніку, яка починається в російських рядах ще навіть до українського контрнаступу.

Російський терорист Гіркін заявив, що разом із колаборантом Губарєвим та пропагандистом Калашниковим створює "клуб розсерджених патріотів".

Окрім того, Гіркін випустив і Маніфест цього клубу. У ньому Гіркін жаліється на те, що, ситуація на фронті, яку кремлівські пропагандисти намагаються зобразити успішною для Росії, насправді зовсім інша. Гіркін заявив, що Росія рухається до воєнної поразки.

"Ми влізли в тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою і армія, і політична система", – сказав Гіркін.

Звісно, можна посміятися з заяви невдахи Гіркіна, але ж правда в його словах є – Росія рухається до поразки, в яку не хочуть вірити росіяни.