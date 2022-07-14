У россиян паника: за неделю HIMARS нанесли 50 ударов без единого промаха, – Арестович

HIMARS, которые нам предоставили западные партнеры, уже создали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами пылают один за другим, из-за чего враг начинает паниковать.

Похоже, что лишь несколько РСЗО HIMARS, которые предоставили нам партнеры, оказывают огромное влияние на поле боя. Нашим воинам удается бить по наиболее важным пунктам врага так метко, что у оккупантов уже начинается паника, ведь они представления не имеют, как справиться с ситуацией.

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Арестович об успехах HIMARS

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента, предоставленные партнерами HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в так называемых "ЛНР" и "ДНР", непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, селе Прилесном в Херсонской области и других местах. Также нашим героям удалось классно попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в нашей части.

Всего за неделю ВСУ нанесли более 50 ударов, и все они результативны, ни одного промаха. В их разговорах (оккупантов – 24 канал), которые мы слышим по перехватам, а также по информации разведки, состояние оккупантов близко к панике. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать,

– рассказал Арестович.

Также он добавил, что потери россиян после работы HIMARS выросли просто колоссально, а новые силы для войны против Украины им набирать очень тяжело.

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