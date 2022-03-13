Оккупанты перегруппировываются и вероятно попытаются захватить левый берег Киева, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты под столицей перешли из наступления к обороне. В Генштабе ВСУ заявили, что захватчики ведут перегруппировку, чтобы, возможно, попытаться захватить левый берег Киева.
Сейчас российские оккупанты пытаются пополнить запасы и проводить разведывательные мероприятия. Захватчики укрепляются на занятых позициях.
Заметьте Враг действует жестко, поражает аэропорт, центр обучения военных, – Маляр об обстреле на Запад
Кроме того, российские оккупанты сейчас блокируют трассу в направлении Бровары – Мариуполь. Для укрепления позиций орки удерживают блок посты и ключевые пути перевозки.
Такие действия оккупантов свидетельствуют о намерении после перегруппировки перейти к наступательным действиям. Захватчики не оставляют тщетных попыток захватить столицу.
Вероятно, что после перегруппировки войск и ввод дополнительных подразделений, противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева,
– говорится в сообщении Генштаба.
К теме – как прошла ночь на 13 марта в Киеве: смотрите видео