Оккупанты перегруппировываются и вероятно попытаются захватить левый берег Киева, – Генштаб

Российские оккупанты под столицей перешли из наступления к обороне. В Генштабе ВСУ заявили, что захватчики ведут перегруппировку, чтобы, возможно, попытаться захватить левый берег Киева.

Сейчас российские оккупанты пытаются пополнить запасы и проводить разведывательные мероприятия. Захватчики укрепляются на занятых позициях.

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Кроме того, российские оккупанты сейчас блокируют трассу в направлении Бровары – Мариуполь. Для укрепления позиций орки удерживают блок посты и ключевые пути перевозки.

Такие действия оккупантов свидетельствуют о намерении после перегруппировки перейти к наступательным действиям. Захватчики не оставляют тщетных попыток захватить столицу.

Вероятно, что после перегруппировки войск и ввод дополнительных подразделений, противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева,

– говорится в сообщении Генштаба.

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