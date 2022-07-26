Активист подтвердил опрокидывание российских войск и техники из Запорожья в Херсон

Российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, поэтому опрокидывают танки и бронетранспортеры от Запорожья в направлении Херсонской области. Эту информацию подтверждают и местные, говорят, что оккупанты всю ночь возили танки через Антоновский мост.

Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов. Он заверил, что информация о опрокидывании техники из Запорожья в Херсон подтверждается.

Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсонщины, – эксперт

В частности, местные видели опрокидывание большого количества техники через Антоновский мост , который, несмотря на повреждения, до сих пор используют оккупанты.

Они через него возили танки ночью 26 июля, местные заметили несколько таких караванов. Антоновский мост не восстанавливал, он достаточно крепок и даже с повреждениями выдерживает вес танков. Вся техника россиян ездит, объезжая дыры в мосту,

– объяснил Молчанов.

Активист отметил, что кое-что из этой техники уже даже было уничтожено в Херсонской области.

"Почему ВСУ не продолжают бить по Антоновскому мосту, я не знаю. Возможно, эти HIMARS перебросили где-то на другое направление. Поэтому еще нужно немного подождать с уничтожением мостов", – предположил Молчанов.

Он добавил, что в то же время мост через Каховскую ГЭС оккупантам помогла "залатать" предательская местная строительная компания "Олеся".

По мнению активиста, для уничтожения мостов не следует использовать ракеты с задержкой взрыва. Они ведь пробивают мост и взрываются уже в воде.

Какая ситуация на фронте Херсона

Молчанов рассказал, что "котла" для россиян в Высокополье на Херсонщине не было , они об этом сами рассказали. Более того – оккупанты подтянули южнее к этому населенному пункту свою артиллерию и доставляют проблемы для ВСУ.

Поэтому сейчас не говорят о том, чтобы брать Высокополье, речь о том, чтобы сохранить там полуокружение и по возможности перерезать все поставки кафиров. А также ожидать, что оккупанты либо сами оттуда выйдут, либо ослабеют без боеприпасов и их убьют,

– сказал он.

Активист отметил, что на Херсонском направлении пока без изменений, там продолжаются оппозиционные бои. Николаев тоже постоянно обстреливают. Используют для этого кроме С-300 еще "Смерчи", которые оккупанты перевезли из Запорожской области в Херсон.

ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов