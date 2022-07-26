Активист подтвердил опрокидывание российских войск и техники из Запорожья в Херсон
Российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ, поэтому опрокидывают танки и бронетранспортеры от Запорожья в направлении Херсонской области. Эту информацию подтверждают и местные, говорят, что оккупанты всю ночь возили танки через Антоновский мост.
Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов. Он заверил, что информация о опрокидывании техники из Запорожья в Херсон подтверждается.
Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсонщины, – эксперт
В частности, местные видели опрокидывание большого количества техники через Антоновский мост , который, несмотря на повреждения, до сих пор используют оккупанты.
Они через него возили танки ночью 26 июля, местные заметили несколько таких караванов. Антоновский мост не восстанавливал, он достаточно крепок и даже с повреждениями выдерживает вес танков. Вся техника россиян ездит, объезжая дыры в мосту,
– объяснил Молчанов.
Активист отметил, что кое-что из этой техники уже даже было уничтожено в Херсонской области.
"Почему ВСУ не продолжают бить по Антоновскому мосту, я не знаю. Возможно, эти HIMARS перебросили где-то на другое направление. Поэтому еще нужно немного подождать с уничтожением мостов", – предположил Молчанов.
Он добавил, что в то же время мост через Каховскую ГЭС оккупантам помогла "залатать" предательская местная строительная компания "Олеся".
По мнению активиста, для уничтожения мостов не следует использовать ракеты с задержкой взрыва. Они ведь пробивают мост и взрываются уже в воде.
Какая ситуация на фронте Херсона
Молчанов рассказал, что "котла" для россиян в Высокополье на Херсонщине не было , они об этом сами рассказали. Более того – оккупанты подтянули южнее к этому населенному пункту свою артиллерию и доставляют проблемы для ВСУ.
Поэтому сейчас не говорят о том, чтобы брать Высокополье, речь о том, чтобы сохранить там полуокружение и по возможности перерезать все поставки кафиров. А также ожидать, что оккупанты либо сами оттуда выйдут, либо ослабеют без боеприпасов и их убьют,
– сказал он.
Активист отметил, что на Херсонском направлении пока без изменений, там продолжаются оппозиционные бои. Николаев тоже постоянно обстреливают. Используют для этого кроме С-300 еще "Смерчи", которые оккупанты перевезли из Запорожской области в Херсон.
ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ уволят Херсонщину до сентября . По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ – украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.
- 19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, но не уничтожили его. Ведь если этот мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать , когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.
- Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области .
- Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.