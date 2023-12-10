Украинская Хельсинкская группа сказала, сколько россиян с 2014 года переехали в Крым

Одним из преступлений россиян на оккупированных территориях Украины есть изменение демографического состава населения. Особенно это касается временно оккупированного Крыма, где боевых действий не было.

Аналитик Украинского Хельсинкского союза по правам человека в рамках инициативы "Трибунал для Путина" рассказал, что российская политика нарушает международное гуманитарное право. В частности, Кремль действует против статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Ведь документ предусматривает, что оккупационное государство не должно осуществлять перемещение или депортацию части своего гражданского населения на окупаемую им территорию.

Более того, согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, массовое переселение россиян в Крым и депортацию украинцев оттуда можно, вероятно, считать военным преступлением. Согласно статье 7 – преступление против человечности.

Сколько россиян переселила Россия в Крым

Россия начала проводить такую политику сразу после оккупации Крыма. К сожалению, эта политика государства-оккупанта оказалась успешной. По разным оценкам, в Крым с 2014 года незаконно прибыло до 800 000 граждан России, а около 100 000 украинцев наоборот – покинули полуостров,

– заявил аналитик союза Владислав Мирошниченко.

По его словам, ключевыми элементами политики России в Крыму было:

льготное ипотечное кредитование;

перемещение российских военных, правоохранителей, государственных, медицинских и образовательных работников, судей и их семей;

выдворение украинцев на материковую часть Украины;

стимулирование переезда украинцев на российскую территорию.

Что Россия делает на оккупированных территориях материковой Украины

Владислав Мирошниченко рассказал, что на других оккупированных территориях Россия проводит такую же политику.

Но на данный момент колонизационная политика не столь успешна как в Крыму, поскольку интенсивность боевых действий не позволяет мотивировать гражданских россиян массово перемещаться на оккупированные территории,

– рассказал аналитик.

По его словам, исключением для россиян большие города. Например, такие, как Мариуполь, где восстановление для врага является политическим проектом, который должен продемонстрировать российской внутренней аудитории и желательно всему миру, что города под российской оккупацией якобы "процветают".

Так, Россия во временно оккупированном Мариуполе в 2022 – 2025 годах планирует построить более 600 тысяч квадратных метров жилья многоэтажных домов.

Кроме того, в июле 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что с момента оккупации в город незаконно переселилось около 40 000 россиян.

Центр национального сопротивления заявил, что оккупанты разработали так называемый "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч в результате миграции из России. Враги хотят претворить демографические изменения до 2035 года.

Более того, на оккупированной россиянами территории Украины:

по данным украинских властей, вероятно, работают российские учителя;

враги размещают объявления о переезде на работу.