Аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини в рамках ініціативи "Трибунал для Путіна" розповів, що російська політика порушує міжнародне гуманітарне право. Зокрема, Кремль діє проти статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Адже документ передбачає, що окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує.

Ба більше, згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, масове переселення росіян у Крим і депортацію українців звідти можна, ймовірно, вважати воєнним злочином. Згідно зі статтею 7 – злочином проти людяності.

Скільки росіян переселила Росія в Крим

Росія розпочала проводити таку політику одразу після окупації Криму. На жаль, ця політика держави-окупанта виявилась успішною. За різними оцінками, у Крим із 2014 року незаконно прибуло до 800 000 громадян Росії, а близько 100 000 українців навпаки – покинули півострів,

– заявив аналітик спілки Владислав Мірошниченко.

За його словами, ключовими елементами політики Росії в Криму було:

пільгове іпотечне кредитування;

переміщення російських військових, правоохоронців, державних, медичних та освітніх працівників, суддів та їхніх родин;

видворення українців на материкову частину України;

стимулювання переїзду українців на російську територію.

Що Росія робить на окупованих територіях материкової України

Владислав Мірошниченко розповів, що на інших окупованих територіях Росія проводить таку ж політику.

Але на цей момент колонізаційна політика є не настільки успішною як в Криму, оскільки інтенсивність бойових дій не дозволяє мотивувати цивільних росіян масово переміщатися на окуповані території,

– розповів аналітик.

За його словами, винятком для росіян є великі міста. Наприклад, такі як Маріуполь, де відбудова для ворога є політичним проєктом, який має продемонструвати російській внутрішній аудиторії та бажано всьому світові, що міста під російською окупацією буцімто "процвітають".

Так, Росія в тимчасово окупованому Маріуполі у 2022 – 2025 роках планує побудувати понад 600 тисяч квадратних метрів житла багатоповерхових будинків.

Окрім того, у липні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що з моменту окупації в місто незаконно переселилось близько 40 000 росіян.

Центр національного спротиву заявив, що окупанти розробили так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч внаслідок міграції з Росії. Вороги хочуть втілити демографічні зміни до 2035 року.

Ба більше, на окупованій росіянами території України:

за даним української влади, ймовірно, працюють російські вчителі;

вороги розміщують оголошення щодо переїзду на роботу.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ писав у липні 2023 року, що Росія в Генічеському районі Херсонської області почала примусове виселення до країни-терористки українських громадян, які досі не отримали або відмовились від російського громадянства. Зокрема, це поширювалось на сім'ї та осіб літнього віку. Своєю чергою в будинки українців на окупованих землях росіяни заселяють, зазвичай, представників національних меншин із малозабезпечених верств населення Росії.